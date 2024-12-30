Aksaray'da hırsızlık operasyonu: 3 Kişi tutuklandı

Metin Kurt/Aksaray

Yaz tatili döneminin sona ermesiyle birlikte gurbetçi vatandaşların yurtdışına dönmesi sonrası boş kalan evlerde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ve Güzelyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince devriye faaliyeti düzenlendi.

Devriye esnasında şüpheli hareketler sergileyen 68 XX XXX plakalı araç durdurulmak istendi.

Kaçmaya çalışan araçta bulunan R.B., M.K. ve A.G. isimli şahıslar yakalandı.

Yapılan sorgulamada:

R.B.'nin 13'ü hırsızlık olmak üzere toplam 38 suç kaydı, M.K.'nin 3'ü hırsızlık olmak üzere toplam 8 suç kaydı, A.G.'nin ise çeşitli suçlardan toplam 5 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

ARAÇTA VE ÜZERLERİNDE ELE GEÇİRİLEN EŞYALAR:

1 adet dokuma halı

2 adet telefon

2 adet kol saati

Çeşitli ziynet eşyaları

Maddi değeri olduğu değerlendirilen süs eşyaları

2 adet ayakkabı

Bakır kablo

154 adet 7,65 mm tabanca fişeği

187 adet 9 mm tabanca fişeği

Demir kesme makası ve levye

SUÇ MALZEMELERİ TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen malzemelerle ilgili bölgede yapılan araştırmalarda hırsızlık yapılan evler tespit edilerek malzemeler mağdurlara teşhis ettirilip teslim edildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Gözaltına alınan R.B., M.K. ve A.G., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Yetkililer, vatandaşları boş kalan evlerine yönelik güvenlik tedbirlerini artırmaları konusunda uyardı. Jandarma ekiplerinin devriye faaliyetlerinin aralıksız süreceği bildirildi.