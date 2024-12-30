Aksaray'da hırsızlık operasyonu: 3 Kişi tutuklandı

Metin Kurt/Aksaray
Yaz tatili döneminin sona ermesiyle birlikte gurbetçi vatandaşların yurtdışına dönmesi sonrası boş kalan evlerde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ve Güzelyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince devriye faaliyeti düzenlendi.
Devriye esnasında şüpheli hareketler sergileyen 68 XX XXX plakalı araç durdurulmak istendi.
Kaçmaya çalışan araçta bulunan R.B., M.K. ve A.G. isimli şahıslar yakalandı.
Yapılan sorgulamada:
R.B.'nin 13'ü hırsızlık olmak üzere toplam 38 suç kaydı, M.K.'nin 3'ü hırsızlık olmak üzere toplam 8 suç kaydı, A.G.'nin ise çeşitli suçlardan toplam 5 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
ARAÇTA VE ÜZERLERİNDE ELE GEÇİRİLEN EŞYALAR:
1 adet dokuma halı
2 adet telefon
2 adet kol saati
Çeşitli ziynet eşyaları
Maddi değeri olduğu değerlendirilen süs eşyaları
2 adet ayakkabı
Bakır kablo
154 adet 7,65 mm tabanca fişeği
187 adet 9 mm tabanca fişeği
Demir kesme makası ve levye
SUÇ MALZEMELERİ TESLİM EDİLDİ
Ele geçirilen malzemelerle ilgili bölgede yapılan araştırmalarda hırsızlık yapılan evler tespit edilerek malzemeler mağdurlara teşhis ettirilip teslim edildi.
MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI
Gözaltına alınan R.B., M.K. ve A.G., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yetkililer, vatandaşları boş kalan evlerine yönelik güvenlik tedbirlerini artırmaları konusunda uyardı. Jandarma ekiplerinin devriye faaliyetlerinin aralıksız süreceği bildirildi.