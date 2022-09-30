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Hüngür hüngür ağlayan zehir taciri tutuklandı

Aksaray’da 2 gün önce polis ekiplerince çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan ve önce oturup ağlayan sonra da “Uyuşturucuyla alakam yok” diyerek kendini savunan şahıs tutuklanarak cezaevine kondu.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 07:35
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Aksaray'da hüngür hüngür ağlayan zehir taciri tutuklandı

Hüngür hüngür ağlayan zehir taciri tutuklandı
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İHA'nın haberine göre, olay, 2 gün önce Hacı Hasanlı Mahallesi Kalealtı Caddesi'nde yaşandı. Caddede uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri 68 BR 691 plakalı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. 

Uygulama noktasında durdurulan araç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve bekçiler tarafından didik didik arandı. Araçta yapılan aramalarda 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, sürücü E.V.G.'nin (38) üzerinde yapılan aramada ise 43 adet çeşitli sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. 

Elleri kelepçelenerek gözaltına alınan sürücü, işlemlerin tamamlanması için oturtulduğu sandalyede önce ağladı, sonra da kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, “Ticaretini yapmıyorum ağabey, uyuşturucuyla benim alakam yok” diyerek ilginç bir savunma yaptı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekiplerince sorgulanmak üzere emniyete götürülen şahsın ilginç gerçekleri yapılan sorgulamada ortaya çıktı. Şahsın 8 yıldır uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan cezaevinde yattığı belirlenirken, pandemi izni ile denetimli serbestlikten yaralandığı öğrenildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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