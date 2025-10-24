YENİÇAĞ - Aksaray - Metin Kurt

Kaza, Taşpazar Mahallesi Ebu Feyz Elçibey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zeki Umut S. (23) idaresindeki 34 MPM ... plakalı motosiklet, arkasında bir kadın yolcu ile seyir halindeyken, yolda bulunan kasisten kaçmaya çalışan ve plakası henüz öğrenilemeyen Doğan Recep E. (16) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan Özgür K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer sürücü ve yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.