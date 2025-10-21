YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pınar Mahallesi Kavurmacı Sokak ile 4019 Nolu Sokak kesişiminde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Selma E. (39) yönetimindeki otomobil ile Meltem A. (36) idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Meltem A.’nın aracında yolcu olarak bulunan Almina A. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.