YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da gece saatlerinde Nakkaş Mahallesi Küçük Bölcek Caddesi kavşak üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 68 AFL… plakalı otomobil sürücüsü E.Ö. ile 26 AES… plakalı otomobil sürücüsü F.U. henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle E.Ö.’nün aracında yolcu olarak bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı yolcuya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amacıyla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Trafik polisleri kazayla ilgili tutanak tutarken her iki araç sürücüsü de ifadeleri alınmak üzere Hasandağı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Kaza yapan otomobillerden biri çekici marifetiyle kaza yerinden kaldırıldı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.