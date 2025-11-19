YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da öğle saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi 131. Cadde üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 131. Cadde’de seyir halinde olan R.Ç. (19) yönetimindeki 07 plakalı otomobil ile M.G. (38) idaresindeki 31 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 07 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Araçtan kopan motor parçaları yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.