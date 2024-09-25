Aksaray'da internette otomobil ilanıyla dolandırıcılığa 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesi üzerinden satış ilanı yayınlanan otomobiller için kapora alınarak dolandırıcılık yapıldığı tespitinde bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bu yöntemle 8 kişinin dolandırıldığını tespit etit. Ekipler, şüpheli kişiler Ö.A., R.F., M.B., R.T., Ö.M., M.S., A.K., B.B. ve M.B.'yi dün gerçekleştirdikleri operasyonla gözaltına aldı. Adreslerde aramalar gerçekleştiren polis, çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el koydu. 9 kişi, emniyetteki işlemlerinden sonra bugün adliyeye sevk edildi.