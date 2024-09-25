Aksaray'da internette otomobil ilanıyla dolandırıcılığa 9 gözaltı

Kaynak: DHA
Aksaray'da internette otomobil ilanıyla dolandırıcılığa 9 gözaltı

Aksaray'da bir internet sitesi üzerinden satış ilanı yayınladıkları otomobiller için 8 kişiden farklı miktarlara kapora alıp dolandırıcılık yapan 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesi üzerinden satış ilanı yayınlanan otomobiller için kapora alınarak dolandırıcılık yapıldığı tespitinde bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bu yöntemle 8 kişinin dolandırıldığını tespit etit. Ekipler, şüpheli kişiler Ö.A., R.F., M.B., R.T., Ö.M., M.S., A.K., B.B. ve M.B.'yi dün gerçekleştirdikleri operasyonla gözaltına aldı. Adreslerde aramalar gerçekleştiren polis, çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el koydu. 9 kişi, emniyetteki işlemlerinden sonra bugün adliyeye sevk edildi.

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