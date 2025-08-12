Aksaray’da İrem Derici rüzgarı esti!

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray, Vista Prime Vista Fest 2025 kapsamında unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin sevilen pop müzik sanatçılarından İrem Derici, sahne performansı, güçlü sesi ve enerjik danslarıyla Aksaraylı müzikseverlere adeta müzik ziyafeti sundu.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı konserde, ücretsiz olmasının da etkisiyle 7’den 70’e her yaştan vatandaş alanı doldurdu. Konser alanında renkli görüntüler yaşanırken, Aksaraylılar müziğin ritmine kendini kaptırdı. Festival coşkusu şehrin dört bir yanından gelen müzikseverleri bir araya getirdi.

Sahneye enerjik bir giriş yapan İrem Derici, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Özellikle “Kalbimin Tek Sahibine”, “Bazı Aşklar Yarım Kalmalı” ve hareketli hit parçalarıyla tempoyu düşürmeyen sanatçı, dans şovlarıyla da izleyenleri büyüledi.

Vista Prime tarafından organize edilen ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Vista Fest, Aksaray’ın kültür ve sanat hayatına önemli bir katkı sağladı.

Konser boyunca alanı dolduran kalabalık, cep telefonlarıyla bu anları kaydederek sosyal medyada paylaştı. İrem Derici ise sahneden Aksaray halkına teşekkür ederek, “Beni böylesine sıcak karşılayan Aksaray’a tekrar gelmemek için hiçbir sebebim yok” dedi.

Gece, havai fişek gösterisi ve festival alanındaki ışık şovlarıyla sona erdi. Katılımcılar, uzun süre unutamayacakları bir müzik şölenine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.