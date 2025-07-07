Aksaray'da iş kazası! Ölü ve yaralılar var

08.45 sularında, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren sıcak su boyler kazanları ve elektrikli termosifon üretimi yapan bir fabrikada iş kazası meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, henüz nedeni netleşmeyen kazada 4 işçi etkilendi. Ağır yaralanan işçilerden biri olan Yakup GÜL yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda hafif yaralanan diğer üç fabrika çalışanının ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve gerekli tedavilerinin hastanede yapıldığı bildirildi.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis, polis ve iş güvenliği ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Aksaray Valiliği’nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“07 Temmuz 2025 tarihinde Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede iş kazası meydana gelmiştir. Olayda bir çalışanımız hayatını kaybetmiş, üç çalışanımız hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralıların sağlık durumları iyi olup, gerekli tedavileri yapılmıştır. Konu hakkında adli ve idari süreç başlatılmış olup, olay tüm yönleriyle titizlikle araştırılmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”

Yaşanan bu acı olay, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının önemini bir kez daha gündeme getirirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.