Aksaray’da işçileri taşıyan araç şarampole yuvarlandı

Kaynak: DHA
Aksaray’da işçileri taşıyan araç şarampole yuvarlandı

Aksaray’da işçileri taşıyan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Aksaray- Nevşehir karayolu 10’uncu kilometresinde meydana gelen olayda, Bingöl’den Burdur’a inşatta demirci ustası olarak çalışmaya giden işçileri taşıyan 40 yaşındaki Mehmet Elüstü’nün kontrolündeki 21 HC 039 plakalı hafif ticari araç, kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, güzergahtan çıkarak, şarampole yuvarlandı.

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Yaşanan kazada sürücü Mehmet Elüstü ile 49 yaşındaki ağabeyi Mahfuz Elüstü, 29 yaşındaki Yahya Kalkan, 43 yaşındaki Şehmuz Gönen 43 yaşındaki Nahit Kabadayı ve 21 yaşındaki kardeşi Volkan Kabadayı

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yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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