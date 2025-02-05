Aksaray’da jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Aksaray /Metin Kurt

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda harekete geçen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde şüphelilerin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi define ararken suçüstü yakaladı.

ÇOK SAYIDA KAZI MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında olay yerinde yapılan aramalarda;

1 adet el dedektörü

3 adet kazma

3 adet kürek

1 adet levye demiri

1 adet balyoz

3 adet demir keski

2 adet el feneri

2 adet çekiç

2 adet bakır çubuk ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, definecilik adı altında yapılan kaçak kazıların önlenmesi ve tarihi mirasın korunması için kararlı mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, vatandaşları şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri konusunda uyardı.