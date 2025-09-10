Aksaray’da jandarmadan okul servislerine sıkı denetim

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilmeleri için okul servis araçlarına yönelik kapsamlı bir denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan denetimlerde, öğrencilerin taşındığı servis araçları tek tek durdurularak titiz bir inceleme yapıldı. Denetim faaliyetlerinde özellikle araçların teknik yeterlilikleri, sürücülerin ehliyet ve belgeleri, emniyet kemeri kullanımı, araç içerisinde rehber personel bulunup bulunmadığı, servis güzergâh izin belgeleri gibi birçok hayati unsur kontrol edildi.

Sadece denetimle sınırlı kalmayan faaliyetlerde, sürücülere ve rehber personellere yönelik bilgilendirme çalışmaları da yapıldı. Jandarma ekipleri, sürücülere genel trafik kuralları, öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken noktalar ve güvenli sürüş prensipleri hakkında uyarılarda bulunurken, rehber personele ise öğrencilere karşı sorumlulukları hatırlatıldı.

Öğrenciler de unutulmadı. Servislerde seyahat eden çocuklara, araç içerisinde uymaları gereken temel güvenlik kuralları, emniyet kemerinin önemi ve dikkat etmeleri gereken hususlar aktarıldı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, çocukların güvenliğinin her zaman en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayarak, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenliği için okul servislerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz aralıksız devam edecektir” açıklamasında bulundu.