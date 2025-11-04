YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo kokain ve 2 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bölgede uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen bazı kişileri uzun süredir teknik ve fiziki takibe aldı. Elde edilen istihbarat ve delillerin Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, Gülağaç ilçe merkezinde belirlenen üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda Ümit S. (46), Semih O. (23) ve Ömer Ö. (29) isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yüksek olduğu değerlendirilen tam 1 kilo kokain ile 2 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ümit S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli Semih O. ile Ömer Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ticareti ve kullanımına karşı mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini, özellikle gençleri hedef alan sokak satıcıları ile zehir tacirlerine göz açtırılmayacağını belirtti.

UYARI VE KARARLILIK MESAJI

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelede halk destekli güvenlik konseptinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, vatandaşlardan şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi veya Jandarma İhbar Hattı üzerinden çekinmeden bildirmeleri çağrısında bulundu. Aksaray genelinde operasyonların hız kesmeden devam edeceği, özellikle ilçe ve kırsal bölgelerde zehir ticaretine geçit verilmeyeceği ifade edildi.