Aksaray’da kaçak akaryakıt operasyonu

Aksaray /Metin Kurt

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, M.K. isimli şahsın iş yerinde detaylı arama yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, araçlarda yakıt olarak kullanılması yasak olan ve "on numara yağ" olarak tabir edilen solventle inceltilmiş kaçak madeni yağ bulundu.

Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler şunlardır:

3.500 litre kaçak madeni yağ

2 adet dinamo motor

1 adet pompa tabancası

1 adet mekanik pompa

1 adet santravich

1 adet aktarım pompası

1 adet sayaç

20 metre plastik hortum

2 adet bin litrelik tank

1 adet 5 bin litrelik tank

Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 210 bin TL olduğu belirtilirken, iş yerinde bulunan tüm malzemelere el konuldu.

KAÇAK YAĞ TİCARETİ YAPAN ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Yetkililer, operasyon kapsamında yakalanan M.K. isimli şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Jandarma ekipleri, kaçak akaryakıt ticaretinin çevreye ve motorlu taşıtlara verdiği zararlara dikkat çekerek, bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı kararlı mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü ve halkın huzuru için denetimlerin artırıldığı ifade edildi