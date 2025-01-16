Aksaray'da kaçak kazı operasyonu: 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Aksaray /Metin Kurt

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazı faaliyetlerine karşı yürüttükleri operasyonlarla başarılı bir sonuca daha imza attı. Definecilik olarak bilinen yasa dışı kazı faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Sultanhanı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi suçüstü yakalandı.

TARİHİ ALANLARI HEDEF ALDILAR

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Sultanhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin mülki sınırları içerisinde 4 şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler, belirtilen bölgeye düzenledikleri operasyonla şüphelileri kazı yaparken suçüstü yakaladı.

OLAY YERİNDE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, şüphelilerin kullandığı araç ve kazı alanında çok sayıda yasa dışı malzeme ele geçirildi.

OLAY YERİNDE BULUNAN MALZEMELER ŞUNLARDIR:

1 adet yeraltı görüntüleme cihazı

1 adet tablet

1 adet yeraltı görüntüleme cihazına ait arama sensörü

1 adet powerbank

1 adet bağlantı kablosu

3 adet tarihi sikke

ŞÜPHELİLERE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Jandarma ekipleri, bölgenin tarihi dokusunu korumak ve yasa dışı kazı olaylarını engellemek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Kaçak kazılara karşı alınan bu tür önlemlerin, tarihi ve kültürel mirasın korunması adına büyük önem taşıdığı vurgulandı.