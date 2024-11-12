Aksaray'da kaçakçılığa geçit yok: 1.7 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi

Aksaray/ Metin Kurt

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan son operasyon, jandarma ekiplerinin kararlı mücadelesini bir kez daha ortaya koydu. Taşpınar Beldesi OSB yol kontrol noktasında gerçekleştirilen denetimde, yaklaşık 1.7 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirilerek büyük bir kaçakçılık operasyonuna imza atıldı.

DENETİMLERDE DİKKATLİ İNCELEME

Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Taşpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, rutin denetimler sırasında şüpheli bir tır dorsesinde detaylı incelemeler yaptı. Dorsede yapılan titiz aramalarda, bandrolsüz ve kaçak olarak Türkiye'ye sokulmuş olduğu tespit edilen toplam 1.734 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ekipler, bu miktarın piyasa değerinin yaklaşık 1.473.228 TL olduğunu belirtti.

KAÇAK TÜTÜNLERE EL KONULDU, ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Denetim sırasında ele geçirilen tütünler, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince muhafaza altına alındı. Kaçakçılık girişiminde bulunan şahıslar hakkında da Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemler başlatıldı. Yetkililer, kaçak tütün ticaretinin vergi kaybına yol açmasının yanı sıra, halk sağlığını da tehdit ettiğini belirterek bu tür ürünlerin piyasa değerinin yüksek olması nedeniyle ciddi mali kayıplara neden olduğunu ifade etti.

AKSARAY JANDARMASINDAN SUÇ VE SUÇLULARA KARŞI KARARLI MÜCADELE

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık olaylarının önlenmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gece gündüz demeden görev başında. Kaçakçılıkla mücadeledeki bu kararlılık, jandarma ekiplerinin görevlerini azimle sürdürmesi ve suç unsurlarının yakalanması konusunda gösterdikleri hassasiyetle dikkat çekiyor. Aksaray genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik kontrollerin artırılarak sürdürüleceği bildirildi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ BAŞARILAR

Kaçak tütün operasyonları, ülke genelinde birçok ilde olduğu gibi Aksaray’da da etkin bir şekilde yürütülmekte. Kaçak sigara ve tütün ürünleri, halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluştururken, aynı zamanda devletin vergi gelirlerinde de büyük kayıplara yol açmakta. Jandarma, benzer operasyonların ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilmesinin kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarı olduğunu vurguluyor.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: KAÇAKÇILIĞI BİLDİRİN

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık ile mücadelede vatandaşların da desteğinin önemli olduğunu belirtti. Kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek ve toplumu bilinçlendirmek adına vatandaşların şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmesi teşvik ediliyor. Yetkililer, her türlü ihbarın titizlikle değerlendirileceğini ifade ederek, halkın bu konudaki duyarlılığı sayesinde benzer olayların engellenebileceğini vurguladı.

Aksaray’da güvenlik güçlerinin kararlı çalışmaları, kentte yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi ve toplumun huzurunun sağlanması adına büyük önem taşıyor.