Aksaray'da kaçakçılık operasyonu: 4.7 ton kaçak tütün ele geçirildi

Aksaray/ Metin Kurt

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Taşpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucunda, özel bir kargo firmasına ait tır ile kaçak tütün taşındığı bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, tırı Aksaray Merkez'e bağlı Taşpınar Beldesi sınırları içerisinde durdurdu. Tırda yapılan detaylı aramalarda, 4.762 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen tütünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 286 bin 700 TL olduğu bildirildi.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından gerekli adli işlemlere başlandığı belirtildi. Ele geçirilen kaçak tütünlere el konulurken, olayın detaylarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE DEVAM EDECEK

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Halkın huzuru ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin ve istihbarat çalışmalarının aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Kaçakçılıkla mücadeleye destek veren vatandaşlar ise jandarma ekiplerinin başarılı çalışmalarını takdirle karşıladı.