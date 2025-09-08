Aksaray’da kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Araç ağaca çarptı!

Mahmut ŞEN - AKSARAY / YENİÇAĞ

Kaza, Bediüzzaman Bulvarı Ziraat Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 40 AT XXX plakalı Fiat Uno marka otomobiliyle seyir halinde olan Nalan A. (41), henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, sürücü Nalan A. hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, daha sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.