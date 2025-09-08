Aksaray’da kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Araç ağaca çarptı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray’da kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Araç ağaca çarptı!

Aksaray’da sabah saatlerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kadın sürücü yaralandı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Mahmut ŞEN - AKSARAY / YENİÇAĞ

Kaza, Bediüzzaman Bulvarı Ziraat Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 40 AT XXX plakalı Fiat Uno marka otomobiliyle seyir halinde olan Nalan A. (41), henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

2-010.jpg

Çarpmanın etkisiyle araçta büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, sürücü Nalan A. hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3-008.jpg

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, daha sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.

Son Haberler
Doğru su içmek sağlığın anahtarı...
Doğru su içmek sağlığın anahtarı...
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Thiago Barcelona'ya dönüyor! Kariyerinde yeni bir sayfa açacak
Thiago Barcelona'ya dönüyor! Kariyerinde yeni bir sayfa açacak
Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilmişti! Kasper Hjulmand kararını verdi
Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilmişti! Kasper Hjulmand kararını verdi
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni adresi belli oldu
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni adresi belli oldu