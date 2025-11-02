YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da Atatürk Bulvarı üzerindeki Kılıçarslan Parkı girişinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Parkı istikametinden Atatürk Bulvarı’na seyir halinde olan 64 ACD … plakalı otomobili kullanan B.D. (43), direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.