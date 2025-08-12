Aksaray’da kamyonet ile gurbetçi otomobil çarpıştı: 5 yaralı

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Nevşehir kara yolu Nevşehir yokuşu çıkışının 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir istikametine seyir halinde olan 38 NK 825 plakalı kamyonet ile yabancı plakalı gurbetçi otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar arasında otomobilin sürücüsü Elvan B. (55), Suna B., Eyüp Ensar B. (16) ve Erbanur B. (18) yer aldı. Kamyonetin sürücüsünün ise Vahip A. olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.