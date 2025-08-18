Aksaray’da kamyonet takla attı: Baba ve oğlu kazadan yaralı kurtuldu

Aksaray kalınlar kireçlik mevkiinden Aksaray istikametine seyir halinde olan Panelvan kamyonet şehir merkezine 1 kilometre kala sürücüsü E.A. (40), 68 AFB 599 pilakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, Aksaray’a yaklaşık 1 kilometre kala yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü E.A (40). ile yanında yolcu konumunda bulunan oğlu Y.A. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis umke ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

