Aksaray'da kan donduran dehşet! Eşini öldürüp canına kıydı! Gerçek 5 sayfalık veda mektubunda ortaya çıktı

Aksaray’da emekli astsubay Cesur Bulanık (46), oğlu Y.T.B.’yi (14) odaya kilitledikten sonra eşi Nazmiye Bulanık’ı (45) tabancayla vurarak öldürdü ve ardından intihar etti. Çiftin, 5 sayfalık veda mektubunda birlikte intihar kararı aldıkları ve yan yana defnedilmek istedikleri belirtildi.

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Olay, Şeyhamit Mahallesi'nde Otuklar Konağı'nın 1. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Naciye Bulanık (45) ile tartışan emekli Astsubay Cesur Bulanık (47), tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu evde bulunan çocuğu T.B.'ı (14) odaya kilitleyerek, salonda beylik tabancasıyla karısını göğsünden vurdu. Kadın kanlar içinde yere düşerken, emekli astsubay daha sonra tabancayı kafasına dayayarak ateşledi. Silah seslerini duyan 14 yaşındaki çocuk salonun kapısını kırıp içeriye girince korkunç manzarayla karşılaştı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Anne ve babasını kanlar içinde yerde bulan çocuk, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri konak kapısının açılmaması nedeniyle balkondan tırmanarak eve girdi. İlk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra polis ekiplerince odanın kapısı kırılarak dış kapı açıldı. Naciye Bulanık olay yerinde hayatını kaybederken, emekli astsubay ağır yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cesur Bulanık da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evde bulunan 14 yaşındaki çocuk polis ekiplerince koruma altına alındı. Telefonla yakınlarını arayan 14 yaşındaki T.B., "Babam nefes alıyor" diyerek olayı haber verdi.

5 SAYFALIK MEKTUP

Çiftin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketleri Sivas'tan gelen yakınları tarafından alındı. Çiftin çocukları Y.T.B.'nin de teyzesine teslim edildiği öğrenildi. Cenazeleri teslim alan yakınlarından Cesur Bulank'ın teyzesinin oğlu Soner Erdoğan, "Polisten aldığımız bilgiye göre 5 sayfalık bir veda mektubu bulunmuş. Mektupta birlikte intihar etme kararı aldıkları ve yan yana defnedilmek istediklerinin yazılı olduğu belirtildi. Bizler de cenazeleri Gemerek ilçesi Eskiyurt köyünde yan yana toprağa vereceğiz. En son görev yeri Aksaray'dı ve buradan emekli oldu. Dün de ağabeyini arayıp helallik istemiş. Yine birkaç yakınına "Hakkınızı helal edin" diye mesaj atmış. Biz de şoktayız" dedi."