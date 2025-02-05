Aksaray’da kar şehri beyaza bürüdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aksaray’da kar şehri beyaza bürüdü

Aksaray'da gece yarısı etkili olan ve halen devam eden kar yağışı şehri adeta kapladı.

Aksaray'da gece yarısı etkili olan ve halen devam eden kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Kar yağışı Aksaray'da gece yarısı başladı. Sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı şehri beyaza bürüdü. 2024-2025 kış mevsiminde 2'nci kez kar yağışı gören Aksaray'da sabaha uyanan vatandaşlar beyaz örtüyle karşılaştı. Gece yarısı -5'lere kadar düşen hava sıcaklığı sabah saatlerinde -1 dereceyi görürken şehir genelinde kar yağışı halen etkisini sürdürüyor. Uzun bir aradan sonra yeniden yağan kar, nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da tarımsal üreticilere de umut oldu.

Aksaray’da kar şehri beyaza bürüdü

Aksaray’da kar şehri beyaza bürüdü

Aksaray’da kar şehri beyaza bürüdü

Aksaray’da kar şehri beyaza bürüdü

Aksaray’da kar şehri beyaza bürüdü

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