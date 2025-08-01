Aksaray'da kavşakta feci kaza: 2 araç hurdaya döndü, 7 yaralı

FOTO / HABER: MAHMUT ŞEN / YENİÇAĞ - AKSARAY

Aksaray’da Selçuk Bulvarı Toptancılar Sitesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında 7;kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 68 AFS 846 plakalı Renault Megane marka otomobil ile 68 AEJ 375 plakalı Jeep marka otomobil, kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Renault Megane sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı ve ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu her iki araç da adeta hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralanarak ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.