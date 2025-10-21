YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yeni Oto Sanayi ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oto Sanayi istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan İsmail K idaresindeki otomobil, ışıklara geldiği sırada Organize Sanayi yönüne seyir halinde olan İsa S. (45) yönetimindeki kamyonla kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü İsmail K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü İsa S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.