YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray–Nevşehir karayolu Nakkaş Kavşağı girişinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, J.C. (38) yönetimindeki 68 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapmakta olan 06 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle J.C. ile araçta yolcu olarak bulunan kızı N.C. (10) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşandı.