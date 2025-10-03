Aksaray’da kavşakta kaza: Otomobil ile tır çarpıştı, 3 yaralı

Kaza, Aksaray-Adana karayolu yeni sanayi girişindeki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kübra G. (25) idaresindeki otomobil, yeni sanayi sitesi çıkışından E-90 karayoluna çıkış yapan Cebrail T. (35) yönetimindeki plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü Kübra G., otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammet G. (26) ve Fadimana G. (56) olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Aksaray-Adana karayolunda trafik, polis ekiplerinin kontrolünde bir süre tek şerit halinde sağlandı. Tır sürücüsü Cebrail T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.