Aksaray’da kaza sonrası şok kavga: Hastanede bitti

Metin Kurt /Aksaray

Kaza, Aksaray şehir merkezindeki en yoğun noktalardan biri olan Şeyhamit Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park yerinden çıkmaya çalışan Funda A. idaresindeki 68 ADZ 095 plakalı otomobile, Atatürk Bulvarı'ndan Nevşehir Caddesi istikametine seyreden Çağrıhan Ü. yönetimindeki 68 ADY 486 plakalı otomobil hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrularak kavşakta orta refüje çıktı. Araçlar adeta hurdaya dönerken, kazayı gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KAZAZEDELER DEĞİL, YAKINLAR YARALADI

Kaza yerine gelen ilk yardım ve polis ekipleri, araçlardaki sürücülerin kazayı yara almadan atlattığını görünce derin bir nefes aldı. Ancak asıl kriz, sürücülerin yakınlarının olay yerine gelmesiyle patlak verdi. Kimin hatalı olduğu konusunda başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. Yumruklar ve tekmelerin konuştuğu kavgada, olay yeri adeta ringe döndü.

Polis ekipleri tarafları ayırmakta zorlandı. Kavgaya çok sayıda kişi karışınca olay yerine takviye ekip istendi. Ekipler kalabalığın ortasına girerek tarafları güçlükle ayırabildi. Kavga esnasında sinir krizi geçiren bir kadın olay yerindeki ambulansa alındı ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

ARAÇLAR SANAYİYE ÇEKİLDİ, POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kavganın bastırılmasının ardından olay yerine gelen çekiciler, kazaya karışan iki aracı refüjden alarak sanayiye çekti. Araçlarda ciddi hasar meydana gelirken polis ekipleri kazayla ve sonrasında yaşanan kavgayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Her iki tarafın da ifadesi alınmak üzere karakola çağrılacağı öğrenildi.

AKSARAY’DA ALIŞILMADIK BİR TRAFİK KAZASI MANZARASI

Kazanın ardından bölgedeki vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi. Görgü tanıklarından biri, “Önce kaza oldu, herkes sağ salim çıktı diye sevindik ama sonra ortalık karıştı. Bir anda bağrışmalar, küfürler, yumruklar... Polis bile zor ayırdı. Aileler birbirine girdi, böyle şey görülmedi” diyerek yaşananları anlattı.

Aksaray’da yaşanan bu olay, trafik kazalarının yalnızca araçlara değil, insan ilişkilerine de ciddi hasarlar verebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, sürücülere ve vatandaşlara soğukkanlılık çağrısında bulunurken, benzeri olayların yaşanmaması için gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı bildirildi.