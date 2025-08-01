Aksaray’da kıskançlık cinayeti: Amcasının oğlunu tüfekle vurarak öldürdü

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Olay, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afganistan uyruklu Abdülbasır Cumali (26), amcasının oğlu Bismillah Cumali’yi (26) kıskançlık krizine kapılarak tüfekle vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Abdülbasır Cumali'nin eşiyle ilgili kıskançlık yaşadığı ve cinayeti bu nedenle işlediği belirlendi. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Bismillah Cumali’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cinayetin ardından kaçan şüpheli, sabah saat 08.00 sularında Aksaray-Ankara Karayolu üzerinde bulunan Topakkaya Bölge trafik Denetleme Müdürlüğü önünde polis kontrolü sırasında yakalandı. Şüphelinin içinde bulunduğu araçtan şüphelenen ekipler arama yaptı. Yapılan kimlik kontrolü sonucu şahsın aranan cinayet zanlısı Abdülbasır Cumali olduğu ortaya çıktı.

Zanlı gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.