Aksaray’da kız öğrenci yurtları abluka altında



Aksaray’da yurt bölgelerinde yaşanan olumsuzlukların önüne geçilmesi ve kız öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yurtlarına giriş çıkış yapmalarını, sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Güvenlik ve Trafik Şubesi ekipleri kız öğrenci yurtlarını adeta abluka altına aldı.

Kız öğrenci yurtları önünde sabit görev alan asayiş ekipleri bölgedeki tüm araç ve şahısları kontrolden geçirirken, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri de yol güzergahlarında araçları denetimden geçiriyor. Güvenlik Şubesi’ne bağlı sivil ekipler de yurtların 4 bir yanında gözetleme ve takip yapıyor. Bölgedeki tüm şahıslar Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirilirken denetimler sayesinde meydana gelebilecek birçok olaya yönelik caydırıcılık sağlanarak olumsuzlukların önüne geçiliyor. Gece ve gündüz olmak üzere gün boyu denetim ve kontrollerini sürdüren ekipleri gören öğrenciler ise denetimlerden memnun olduklarını belirterek ekiplere teşekkür etti.

“İçimiz ve gönlümüz rahat”

Uygulamaların sürdürülmesini isteyen öğrenci yurdunda kalan Simge Gür (20), “Umarım bu sürer. Güvenli bir şekilde okumak, güvenli bir şekilde yurdumuza girmek istiyoruz. Polislerimiz de bunu sağlıyor, çok memnunuz çok teşekkürler” dedi. Ece Görgülü (20) ise, "Ben de arkadaşlarımı bırakırken gayet içim rahat bir şekilde bırakıyorum. Hiçbir sorun yaşamıyorum. Zaten polis ekiplerimiz de önlemleri almış. Kimlik kontrolü falan yapılıyor. Gayet memnunuz ve rahatız, içimiz gönlümüz rahat” diye konuştu.

Uygulamaların aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi.