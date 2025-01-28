Aksaray’da komşu kavgasında kan aktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Aksaray’da iki komşu arasında başlayan kavgada kan aktı. İki gün önce tartışmada darp edildiğini iddia eden kişi komşusunun kapısını çalarak yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.A, isimli kişi eline geçirdiği bıçakla komşusu M.C’yi sırtından bıçakladı.

Olay, Şeyh Hamit Mahallesi Şehit Ali Yıldırım Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 2'nci katında ikamet eden M.A.A. (38), 2 gün önce henüz bilinmeyen bir nedenle alt komşusu M.C. (30) ile tartıştı.

Tartışmada darp edildiği iddia edilen M.A.A. aradan 2 gün geçtikten sonra komşusunun kapısını çalarak tekrar tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu M.A.A. eline geçirdiği bıçakla komşusu M.C.'yi sırtından bıçakladı.

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.C.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan M.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken M.A.A. olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da komşu kavgasında kan aktı

Aksaray’da komşu kavgasında kan aktı

Aksaray’da komşu kavgasında kan aktı

Aksaray’da komşu kavgasında kan aktı

Aksaray’da komşu kavgasında kan aktı

Aksaray’da komşu kavgasında kan aktı

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