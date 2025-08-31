Aksaray’da kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: 4 yaralı

Haber Mahmut ŞEN YENİÇAĞ AKSARAY



Edinilen bilgilere göre, Nedim T. idaresindeki 68 AFL 338 plakalı Ford Connect marka ticari kamyonet, kontrolsüz şekilde tali yoldan ana yola çıktığı sırada, Yaşar A. yönetimindeki 68 AN 681 plakalı Fiat Albea marka otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen 112 Acil Servis ekipleri, 2 ambulansla yaralıları tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.