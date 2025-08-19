Aksaray’da korku dolu anlar! Kadın sürücü kanala uçtu

Mahmut Şen / Yeniçağ / Aksaray

Edinilen bilgilere göre kaza, Aksaray Ekecik yolu futbol sahası yakınlarında yaşandı.

Toki Yunusemre Mahallesi istikametinden Ekecik Bulvarı yönüne seyreden 68 ADF 953 plakalı Otomobili kullanan E.E. adlı kadın sürücü, keskin virajı alamayınca aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil büyük bir hızla yol kenarındaki sulama kanalına savruldu. Çarpmanın etkisiyle araç ters döndü.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR HEMEN YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, ters dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Ardından yaralı kadın ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri, kazanın oluş şekliyle ilgili detaylı inceleme başlatırken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ise hastanede yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

MAHALLE SAKİNLERİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Kaza sonrası konuşan mahalle sakinleri, Ekecik yolunun özellikle keskin virajlarıyla bilindiğini ve sık sık kazalara sahne olduğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.