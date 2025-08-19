Aksaray’da korku dolu anlar! Kadın sürücü kanala uçtu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray’da korku dolu anlar! Kadın sürücü kanala uçtu

Aksaray’da seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, virajı alamayarak sulama kanalına uçtu. Ters dönen araçtan yaralı olarak çıkarılan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mahmut Şen / Yeniçağ / Aksaray

Edinilen bilgilere göre kaza, Aksaray Ekecik yolu futbol sahası yakınlarında yaşandı.

Toki Yunusemre Mahallesi istikametinden Ekecik Bulvarı yönüne seyreden 68 ADF 953 plakalı Otomobili kullanan E.E. adlı kadın sürücü, keskin virajı alamayınca aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil büyük bir hızla yol kenarındaki sulama kanalına savruldu. Çarpmanın etkisiyle araç ters döndü.

whatsapp-gorsel-2025-08-19-saat-16-33-41-d98c5477.jpg

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR HEMEN YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, ters dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Ardından yaralı kadın ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Aksaray’da zincirleme kaza: 4 yaralıAksaray’da zincirleme kaza: 4 yaralı

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri, kazanın oluş şekliyle ilgili detaylı inceleme başlatırken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ise hastanede yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

MAHALLE SAKİNLERİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Kaza sonrası konuşan mahalle sakinleri, Ekecik yolunun özellikle keskin virajlarıyla bilindiğini ve sık sık kazalara sahne olduğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Son Haberler
Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza! Sürücü araçta sıkıştı: Ekipler zamana karşı yarıştı
Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza!
Süper Lig devleri istiyordu! Marsilya 2 yıldızı da gözden çıkardı
Süper Lig devleri istiyordu! Marsilya 2 yıldızı da gözden çıkardı
Kamu kurumlarına sıcak hava tatili
Kamu kurumlarına sıcak hava tatili
CHP'li bir büyükşehir daha AKP'ye mi geçiyor? İddiaların odağındaki Başkan suskunluğunu bozdu!
CHP'li bir büyükşehir daha AKP'ye mi geçiyor? İddiaların odağındaki Başkan suskunluğunu bozdu!
Baraj kapakları açıldı! Vatandaşlar nehirde adacıkta mahsur kaldılar: Ekipler seferber oldu
Baraj kapakları açıldı! Vatandaşlar nehirde adacıkta mahsur kaldılar: Ekipler seferber oldu