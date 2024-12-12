Aksaray'da korkunç cinayet! Kayınvalidesinin 20 bin TL borcu için öldürülmüş

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aksaray'da korkunç cinayet! Kayınvalidesinin 20 bin TL borcu için öldürülmüş

Aksaray’da M.C, isimli sürücü 20 bin lira alacağını olduğunu iddia ederek trafikte seyir halinde bulunan kayınvalidesi ile birlikte seyreden Ramazan Us’un idaresindeki araca çarptı. Çarpma etkisi ile araçtan inen Ramazan Us, kendisine çarpan M.E’ye yumruk attı. M.C’de bıçakla Us’e saldırdı. Göğsünden ve bacağından yaralanan Ramazan Us, hayatını kaybetti.

Olay, 6 Aralık'ta saat 15.30 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Ceritli, yönetimindeki 68 DK 939 plakalı otomobil ile alacağı olan Ümmühan A.'nın (43) içinde bulunduğu ve damadı 2 çocuk babası Ramazan Us'un kullandığı 38 SA 624 plakalı otomobile arkadan çarptı. Aracından inen Ramazan Us, Muhammed Ceritli'ye yumruk attı. Muhammed Ceritli de bıçakla saldırıp Us'u, göğsünden ve bacağından yaraladı. Us, kanlar içinde yere yığıldı.

İLK MÜDAHALEYİ AİLE HEKİMİ YAPTI

O sırada yoldan geçen aile hekimi Hüseyin Topuz, Ramazan Us'a müdahale edip kalp masajı yaptı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, aile hekiminin müdahalesini izleyen Ceritli'yi gözaltına alındı. Çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Us, yaşamını yitirdi. Ramazan Us'un cenazesi, Aksaray'da toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ceritli, ilk ifadesinde, "Ramazan Us'un kayınvalidesi Ümmühan A.'dan 20 bin TL alacağım vardı. Olaydan önce de Ramazan Us ile telefonla küfürleşmiştik. Olay sırasında da bana yumruk atınca, beni öldüreceğini sandım. Kendimi kurtarmak için bıçakladım" dedi. Ceritli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Aksaray'da korkunç cinayet! Kayınvalidesinin 20 bin TL borcu için öldürülmüş

Aksaray'da korkunç cinayet! Kayınvalidesinin 20 bin TL borcu için öldürülmüş

Aksaray'da korkunç cinayet! Kayınvalidesinin 20 bin TL borcu için öldürülmüş

Aksaray'da korkunç cinayet! Kayınvalidesinin 20 bin TL borcu için öldürülmüş

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