Aksaray'da kum fırtınasında zincirleme kaza: 11 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aksaray'da kum fırtınasında zincirleme kaza: 11 kişi yaralandı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 8 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada, 3 otomobildeki Ayşegül Keskin (32), Müşerref Agan (62), Veli Agan (60), Hüseyin Agan (28), Ali Güneş Kuzgun (27), Emine Kuzgun (47) ve Mustafa Doruk Kuzgun (12) ile isimleri belirlenemeyen 4 kişi yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılardan 4'ü ambulanslarla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne, 7'si de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.

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