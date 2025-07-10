Aksaray’da kurt dehşeti: 25 koyun telef oldu

Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın merkeze bağlı Sarayhan köyünde yaşanan kurt saldırısı, hayvancılıkla uğraşan bir aileyi büyük zarara uğrattı.

Gece saatlerinde Yaşar Yerli'ye (36) ait 807 küçükbaş hayvandan oluşan sürüye kurtlar saldırdı. Saldırıda 25 koyun telef olurken, paniğe kapılarak dağılan 318 koyun da dağlık alanda kayboldu.

Olay üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş birimleri bölgeye sevk edildi. Hem dron destekli hem de yaya olarak yapılan kapsamlı aramalar sonucunda kayıp 318 koyun, jandarma ekipleri tarafından bulundu. Hayvanlar, sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.

Saldırıdan kurtulan 464 koyun ise çoban tarafından olay yerinde kontrol altına alındı.

Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, Sarayhan ve çevresinde yeni saldırılara karşı güvenlik önlemleri artırıldı.

Yaşanan bu olay, kırsalda yaşayan çiftçilerin yaban hayvanlarına karşı daha fazla destek ve koruma ihtiyacını da bir kez daha gündeme getirdi.