Aksaray’da gece yarısına doğru tüm şehri etkisi altına alan geniş çaplı “Huzur Güven Uygulaması”, son dönemlerin en kapsamlı operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürü ve yardımcılarının bizzat sahadan yönettiği uygulamada adeta kuş uçurtulmadı.

21.00 itibarıyla başlayan operasyon; kent merkezi, giriş-çıkış noktaları, yoğun caddeler ve işletmeler dahil olmak üzere şehrin dört bir yanında eş zamanlı şekilde yürütüldü. Asayiş, Narkotik, KOM, Trafik ve Çevik Kuvvet birimlerinden oluşan 36 ekip ve 160 personel, güvenlik çemberini katman katman ördü.

18 Kasım 2025 tarihinde 21.00–23.00 saatleri arasında sürdürülen uygulamada hem araçlar hem kişiler hem de suç unsuru barındırabilecek bölgeler büyük bir titizlikle kontrol edildi.

Operasyondan öne çıkan başlıklar şöyle:

1772 kişi GBT sorgusundan geçirildi.

3 yoklama/bakaya şahıs hakkında işlem yapıldı.

2 dilenciye idari yaptırım uygulandı.

Bir araçta yakalama/haciz kaydı tespit edildi, çekiciyle otoparka alındı.

Aynı araçta 8 adet reçetesiz sentetik ecza ele geçirildi; araçtaki 2 kişi Narkotik’e teslim edildi.

20 kafe-restoran ve 19 kahvehane/kıraathane denetlendi.

Ruhsat ibraz edemeyen 2 işletme hakkında tutanak tutuldu.

Kent genelinde yapılan yoğun denetim, şehrin tamamında hissedilir bir güvenlik kalkanı oluşturdu. Hem işletmelerde hem de sokaklarda yapılan uygulamalar vatandaşlara güven, yasa dışı oluşumlara ise gözdağı verdi.

Trafik Denetiminde Rekor Ceza: 297 Bin TL!

Operasyonun trafik ayağı da en az asayiş bölümü kadar dikkat çekti. Kentin kritik güzergâhlarında yapılan kontrollerde:

225 araç kontrol edildi.

40 sürücüye toplam 297.730 TL idari ceza uygulandı.

2 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Denetimlerde özellikle alkollü araç kullanımı ve kural ihlalleri hedef alındı. Trafik ekipleri gece boyunca kesintisiz görev yaptı.

Gece saatlerinde dışarıda olan birçok vatandaş, uygulama sırasında polislerin yoğun görünürlüğünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aksaray’da sosyal medya üzerinden de operasyonun destek gördüğü dikkat çekti.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçluyla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak bu tür geniş çaplı uygulamaların belirli aralıklarla sürdürüleceğini açıkladı. Yetkililer, “Şehrin her noktasını yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru bizim önceliğimizdir.” mesajını verdi.