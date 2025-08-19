Aksaray’da lastiği patlayan otomobil okul duvarına çarptı

Olay, Aksaray şehir merkezi istikametinden Hürriyet Mahallesi yönüne seyir halinde olan 68 AAH 895 plakalı Volkswagen Passat marka otomobilin, henüz bilinmeyen bir nedenle ön lastiğinin patlamasıyla yaşandı. Lastiğin patlaması sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü K.C., kontrolünü sağlayamadığı otomobiliyle yol kenarında bulunan Yavuz Sultan Selim İlkokulu’nun duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta ciddi maddi hasar meydana gelirken, okulun bahçe duvarı da zarar gördü. Kazada otomobil sürücüsü K.C.’nin herhangi bir yara almaması ise büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Olay sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, kaza alanında incelemelerde bulunarak trafik güvenliğini sağladı. Okul çevresinde kazanın meydana geldiği sırada öğrencilerin bulunmaması, olası bir faciayı önledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.



Haber: Mahmut ŞEN / YENİÇAĞ-AKSARAY