Aksaray’da lastiği patlayan otomobil okul duvarına çarptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında büyük bir facia ucuz atlatıldı. Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, kontrolden çıkarak ilkokulun duvarına çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araç ve okul duvarında maddi hasar oluştu.

Olay, Aksaray şehir merkezi istikametinden Hürriyet Mahallesi yönüne seyir halinde olan 68 AAH 895 plakalı Volkswagen Passat marka otomobilin, henüz bilinmeyen bir nedenle ön lastiğinin patlamasıyla yaşandı. Lastiğin patlaması sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü K.C., kontrolünü sağlayamadığı otomobiliyle yol kenarında bulunan Yavuz Sultan Selim İlkokulu’nun duvarına çarptı.

1-002.jpg

Çarpmanın etkisiyle araçta ciddi maddi hasar meydana gelirken, okulun bahçe duvarı da zarar gördü. Kazada otomobil sürücüsü K.C.’nin herhangi bir yara almaması ise büyük bir şans olarak değerlendirildi.

3-015.jpg

4-010.jpg

Olay sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, kaza alanında incelemelerde bulunarak trafik güvenliğini sağladı. Okul çevresinde kazanın meydana geldiği sırada öğrencilerin bulunmaması, olası bir faciayı önledi.

5-007.jpg

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.


Haber: Mahmut ŞEN / YENİÇAĞ-AKSARAY

