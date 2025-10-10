YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da Gündoğdu Caddesi üzerinde, Şehit Polis Süleyman Gez Sokak kesişiminde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü Hamit Efe B. (68 AGC … plakalı motosiklet) bir kadın sürücünün hatalı manevra yapması sonucu çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu esnada kontrolünü kaybeden motosiklet, park halindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazaya karışan kadın sürücüyü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.