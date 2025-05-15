Aksaray'da Maya isimli köpeğe tecavüz! Hukukçulardan 'cezasızlık' uyarısı

Metin Kurt - Aksaray/ Yeniçağ

Aksaray’ın Yeşilova Kasabası’nda yaşanan akılalmaz olay, tüm Türkiye’yi derinden sarsacak türden.

Maya isimli dişi köpek, kaybolduktan kısa bir süre sonra sahibi tarafından sağ olarak bulundu ancak yapılan veteriner kontrolü sonrası tecavüze uğradığı belirlendi.

Hayvanlara yönelik şiddet ve cinsel saldırılarla ilgili duyarlılığın her geçen gün arttığı ülkemizde, bu olay bir kez daha “Yeter artık” çığlıklarını yükseltti.

BİR HAYVANA DEĞİL, TÜM İNSANLIĞA SALDIRI

Maya’nın sahibi, can dostunun maruz kaldığı bu korkunç saldırıyı öğrendikten sonra yasal süreçleri başlatarak failin bulunması için kararlı bir mücadele başlattı. Sahibi yaptığı açıklamada, “Onun yaşadığı acıyı tarif etmem mümkün değil. Bu iğrençliği yapan kişi ya da kişiler elini kolunu sallayarak aramızda dolaşamaz. Bu işin peşini bırakmayacağım” dedi.

Cinsel saldırıya maruz bırakılan köpek Maya

ŞÜPHELER KÖSELİ MAHALLESİ'NDE YOĞUNLAŞTI

Olayın ardından yürütülen araştırmalar, saldırganın Yeşilova’ya bağlı Köseli Mahallesi çevresinde olabileceği yönünde bilgiler içeriyor. Mahalle sakinlerinden bazıları, şüpheli davranışlar sergileyen bir şahsın son zamanlarda bölgede görüldüğünü belirtti. Güvenlik güçleri bu ihbarları değerlendirerek çalışmalarını yoğunlaştırdı.

YEŞİLOVA HALKI AYAKTA: “BUGÜN MAYA, YARIN BİZİM ÇOCUKLARIMIZ”

Hayvana cinsel saldırının duyulmasının ardından sosyal medyada ve bölgede büyük bir öfke dalgası oluştu. Vatandaşlar, sadece hayvan hakları açısından değil, toplumun genel güvenliği açısından da bu tür sapkınlıkların ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Bir hayvana bunu yapan, bir gün bir insana da yapar. Bugün Maya’ya saldıran yarın bizim çocuklarımıza saldırabilir. Bu şahıs derhal bulunmalı ve en ağır şekilde cezalandırılmalı.”

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Yeşilova Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun da gelişmeleri bizzat takip ettiği belirtildi. Valilik kaynakları, “Bu insanlık dışı olay asla cezasız kalmayacak” diyerek kamuoyuna güvence verdi.

HUKUKÇULAR UYARIYOR: CEZALAR YETERSİZ

Hayvana cinsel saldırı olaylarında Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu'nda hâlen caydırıcı cezaların yer almadığına dikkat çeken hukukçular, bu tarz sapkınlıklara karşı daha ağır yaptırımların şart olduğunu vurguluyor. Maya için adalet çağrısı yapan hayvansever dernekleri de Ankara’ya seslenerek yasa değişikliği talep ediyor.

“MAYA ARTIK SADECE BİR KÖPEK DEĞİL, SEMBOL”

Hayatına kast edilen, bir hayvan değil bir masumiyet sembolü olan Maya, şu anda veteriner gözetiminde tedavi ediliyor. Ancak toplumun vicdanında açılan yara kolay kolay kapanacak gibi görünmüyor. Sosyal medyada #MayaİçinAdalet etiketi kısa sürede gündeme oturdu.