Aksaray’da metruk ev alevlere teslim oldu

Mahmut Şen / Yeniçağ / Aksaray

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle evden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede intikal eden Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede söndürülürken, evde yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, metruk evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. Yangının kundaklama ihtimaline karşı çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Mahalle sakinleri, metruk binaların özellikle akşam saatlerinde gençler ve madde bağımlıları tarafından kullanıldığını belirterek, bu tür yapıların tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

Vatandaşlar, yetkililerden metruk evlerin yıkılması veya güvenlik tedbirlerinin artırılması yönünde çağrı yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.