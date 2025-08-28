Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaynak: Haber Merkezi
Kaza, Kurtuluş Caddesi 3803 No’lu Sokak üzerinde yaşandı.

Haber: MAHMUT ŞEN YENİÇAĞ AKSARAY

Edinilen bilgilere göre, Yasin K(21) idaresindeki 68 Afy 948 plakalı motosiklet, Wolksvagen marka minibüs 68EA228 plakalı ticari kamyonete çarpmamak için direksiyonu aniden kırdı. Bu sırada kontrolünü kaybeden motosiklet devrilirken sürücü yaralandı.

1-003.jpg

2-021.jpg

Ticari kamyonet ama cadde üzerinden tahliye yoluna dönmek üzere kaza meydana geldi sürücüsünün Fatmanur D. (26) olduğu öğrenildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

4-004.jpg

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

