Aksaray’da mobilya ustaları belgeleniyor: Prestij Eğitim’den MYK atağı

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Prestij Eğitim ve Danışmanlık, mobilya imalatı alanında Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sınavını başarıyla gerçekleştirdi. Aksaray Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mesut Konuk’un öncülüğünde, 10 mobilya ustası sınava girerek mesleki belgelerini almaya bir adım daha yaklaştı.

Sınav, MYK standartlarına uygun şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi. Yazılı bölümde mesleki teorik bilgi ölçülürken, uygulama bölümünde ise ustaların sahadaki beceri ve yetkinlikleri değerlendirildi.

Başarılı olan kursiyerler, Ustalık Belgesi ve Usta Öğretici Belgesi almaya hak kazanacak. Bu belgeler, Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından onaylanarak resmiyet kazanacak. Belgeler, ustaların mesleki saygınlığını artırmasının yanı sıra iş yeri açma, devlet desteklerinden yararlanma ve çırak yetiştirme gibi birçok avantaj da sağlayacak.

Başkan Mesut Konuk, belge almanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Meslektaşlarımızın belge noktasındaki eksikliklerini gidermesi gerekiyor. MYK belgeleri, hem mesleki standartlarımızı yükseltecek hem de ustalarımızın hak ettiği saygınlığı resmileştirecek. İşyeri açmak, çeşitli desteklerden faydalanmak ve çırak yetiştirmek için bu belgeler artık bir zorunluluk. Tüm üyelerimizin bu sürece dahil olmasını istiyoruz.”

Prestij Eğitim ve Danışmanlık yetkilileri ise sınavların ulusal standartlarda yapıldığını, tüm değerlendirmelerin tarafsız ve objektif şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Aksaray’da yapılan bu çalışma, mobilya sektöründe hem kaliteyi hem de iş güvenliğini artırmayı hedefliyor. Mesleki belgelerin yaygınlaşmasıyla birlikte, sektörde kayıt dışılığın azalması ve nitelikli iş gücünün artması bekleniyor.