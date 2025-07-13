Aksaray’da Motofest coşkusu başladı!

Aksaray / Metin Kurt

Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları, Aksaray’da bu yıl ikinci kez düzenlenen Motofest 2025 Motosiklet Festivali kapsamında bir araya geldi. Aksaray’ın eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan Ihlara Vadisi ve Hasan Dağı etekleri, üç gün sürecek bu renkli etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

70 İLDEN YÜZLERCE KATILIM

Festivalin açılışı, Hasan Dağı mesire alanında düzenlenen törenle yapıldı. 70 farklı ilden gelen yüzlerce motosikletçi, sporun birleştirici gücüyle Aksaray’da buluşurken, festival boyunca çeşitli yarışmalar, gösteriler ve gezilerle dolu dolu bir program katılımcıları bekliyor.

VALİ KUMBUZOĞLU’NDAN FESTİVAL VURGUSU

Festival alanını ziyaret eden Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen motorcularla bir araya geldi. Katılımcıların hikâyelerini dinleyen Vali, motosiklet tutkusunun nesiller arası bir bağ haline geldiğini vurguladı.

VALİ KUMBUZOĞLU YAPTIĞI AÇIKLAMADA ŞUNLARI KAYDETTİ:

“Aksaray’ı sadece içinden geçilen bir şehir olmaktan çıkarıp, tanınan ve tekrar gelinmek istenen bir marka şehir haline getirmeye çalışıyoruz. Bilimi, kültürü ve sporu bir araya getirerek Aksaray’ı çekim merkezi yapacağız.”

“FESTİVAL ŞEHRE DEĞER KATIYOR”

Vali Kumbuzoğlu, Aksaray’ın sadece bir tarım ve sanayi şehri değil, aynı zamanda bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklerin merkezi haline gelmesi için çalıştıklarını belirtti.

“Motofest gibi organizasyonlar, şehrimize sosyal ve ekonomik anlamda da katkı sağlıyor. Katılımcılar yalnızca yarışmıyor; Aksaray’ın tarihi, kültürel ve doğal mirasını da deneyimliyor.”

KADIN KATILIMCI SAYISI REKOR KIRDI

Bu yılki festivalin en dikkat çekici yönlerinden biri, üç nesli bir araya getirmesi oldu. Baba-oğul-torunlardan oluşan aileler birlikte motosiklet sürdü. Öte yandan kadın sporcuların sayısı 200’ü aştı, gençlerin ilgisi de dikkat çekti.

“Motosiklet tutkusu, insanı dinç ve dinamik tutar. Kadınların ve gençlerin bu ilgisi, bu sporun toplumun her kesiminde karşılık bulduğunu gösteriyor,” diyen Vali Kumbuzoğlu, Motofest’in kalıcı bir organizasyon haline getirilmesi için çalışmaların süreceğini vurguladı.

SPOR, DOĞA VE İNANÇ TURİZMİ BULUŞTU

Motofest kapsamında belirlenen özel rota ve güzergâhlar, Aksaray’ın tarihi ve manevi değerlerinin de keşfedilmesini sağladı. Katılımcılar, Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Sultanhanı Kervansarayı ve birçok doğal güzellikte gezi turlarına katıldı.

HER YIL BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK

Motofest, yalnızca bir motosiklet festivali değil, aynı zamanda Aksaray’ın kültürel ve turistik potansiyelinin tanıtıldığı önemli bir platform olma yolunda ilerliyor. Her yıl daha geniş katılımla düzenlenmesi hedeflenen festivalin, Aksaray’ın tanıtımı ve kalkınmasına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Motofest 2025, sporun, doğanın ve kültürün buluştuğu bir festival olarak Aksaray’da unutulmaz anlara sahne olmaya devam ediyor.