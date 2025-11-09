YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da Atatürk Bulvarı üzerinde, Makas mevkiinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ve otomobil çarpıştı. 50 ADP … plakalı motosiklet sürücüsü Furkan. Al(18) ile 68 KT … plakalı otomobil sürücüsü Ömer. K(32) kazaya karıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Yaralı yolcu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.