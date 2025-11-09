YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da taşpazar Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile bir bisiklet çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 68 plakalı motosikleti kullanan B.A. (20) ile bisiklet sürücüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.