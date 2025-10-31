Mahmut Şen/Aksaray

Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinden Fatih Mahallesi istikametine seyir halinde olan 68 AFB… plakalı motosiklet sürücüsü İsmail E.A. (20), henüz bilinmeyen bir nedenle Mustafa.K,nin kullandıgı38 EZ… plakalı hafif ticari kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yaralanırken, hafif ticari araç orta refüje çıkarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trafik polisleri, hafif ticari kamyonet sürücüsü Mustafa K. (33)’yı ifadesi alınmak üzere Merkez Polis Karakolu’na götürdü. Orta refüjde duran hafif ticari kamyonet çekici yardımıyla otoparka çekilirken, motosiklet ise sürücünün yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.