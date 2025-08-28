Aksaray’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

MAHMUT ŞEN / YENİÇAĞ - AKSARAY

Kaza, akşam saatlerinde Büyük Bölcek Mahallesi Mehmet Ali Demir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Yusuf S. (24) idaresindeki 68 EF 202 plakalı Opel Astra, yol üzerindeki park alanına girmek istediği sırada, arkadan gelen Samet B. (19) yönetimindeki 68 AET 903 plakalı motosiklet duramayarak otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Samet B. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

