Aksaray’da motosiklet ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

AKSARAY / MAHMUT ŞEN

Aksaray’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile kamyonet çarpıştı.

Kaza, Belediye Sokak ile Zincirli Caddesi kesişiminde, eski Azmilli Un Fabrikası önünde yaşandı. Yusuf Ö.’nün kullandığı 68 AGB 116 plakalı motosiklet ile U.A. idaresindeki 68 EV 779 plakalı Volkswagen Vadi marka ticari kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yusuf Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.ticari kamyonet sürücüsü.U.A ifade vermek üzeri merkez karakol amirligine götürüldü

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı