Aksaray’da Motosiklet Operasyonu: 2 Ayda 3 Bin Araç Trafikten Men Edildi

Aksaray / Metin Kurt

Trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla yürütülen bu yoğun denetimler, şehir genelinde gece gündüz aralıksız sürdürülüyor.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla artan motosiklet trafiğine karşı sahada aktif olarak görev alıyor. 7/24 esasına göre sürdürülen uygulamalarda, eksik belgeler, kasksız sürüş, ehliyetsiz kullanım ve tescilsiz motosiklet gibi ihlaller mercek altına alınıyor. En ufak eksiklikte dahi cezai işlem uygulayan trafik polisleri, kurallara uygun olmayan motosikletleri trafikten men edip otoparklara çekiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç, şehir genelinde yaklaşık 30 bin tescilli motosiklet bulunduğunu ve bunların yarısına yakınının son iki ayda denetlendiğini söyledi. Yalvaç, “Yaptığımız denetimlerde 15 bine yakın motosikleti kontrol ettik. 3 bin civarındaki motosiklet, tescil eksikliği, kask kullanılmaması, ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle kullanım gibi nedenlerle trafikten men edildi. Eğer sürücü belgeli bir yakını yoksa motosikletler doğrudan otoparka çekiliyor” ifadelerini kullandı.

Denetimlerin ardından Aksaray’daki otoparklar adeta motosiklet deposuna dönüşmüş durumda. Trafikten men edilen binlerce motosiklet, sahiplerinin gerekli belgeleri tamamlayana kadar otoparklarda tutuluyor. Bu durum, şehir genelinde trafik bilincinin artırılması ve kazaların azaltılması açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Emniyet yetkilileri, denetimlerin aralıksız süreceğini, vatandaşların hem kendi can güvenlikleri hem de toplum düzeni için trafik kurallarına titizlikle uymaları gerektiğini vurguluyor. Aksaray polisi, kurallara uymayan sürücülere göz açtırmamakta kararlı.

Sonuç olarak, Aksaray’da trafik güvenliği adına atılan bu kararlı adımlar, sadece cezai yaptırımlarla sınırlı kalmayıp, vatandaşlara yönelik bilinçlendirme çalışmalarıyla da destekleniyor. Emniyet yetkilileri, sürücüleri motosiklet kullanımı sırasında can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak davranışlardan uzak durmaları konusunda uyarıyor.